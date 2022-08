भारत ने फिर 'बड़े भाई' का फर्ज निभाया, श्रीलंका को सौंपे 21 हजार टन फर्टिलाइजर

International

कोलंबो, 22 अगस्त : भारत ने संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21 हजार टन फर्टिलाइजर भेजा है। इससे देश की फसल अच्छी होगी और खेत लहलहाएगी। वहीं श्रीलंका ने भारत के इस सहयोग के लिए आभार जताया है।श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्ववीट किया है, "दोस्ती और सहयोग को और सुगंधित करते हुए, भारतीय उच्चायोग औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोगो को भारत के विशेष समर्थन के तहत 21,000 टन उर्वरक सौंपा।

Adding to the fragrance of friendship and cooperation. High Commissioner formally handed over 21,000 tonnes of fertilizer supplied under 🇮🇳’s special support to the people of 🇱🇰. This follows 44,000 tonnes supplied last month under 🇮🇳n support totalling about USD 4bn in 2022 (1/ pic.twitter.com/gmmu5NCRQA

India has been at forefront of extending economic assistance to Sri Lanka as per their requirements and is one of the countries that have provided the maximum amount of assistance in time of need.