भारत को कोसने में गुजरती थी इस राष्ट्रपति की दिन रात, कंगाली में मोदी सरकार ने ही बचाई लाज

नई दिल्ली, जनवरी 19: जनवरी 2015 में श्रीलंका में चुनाव परिमाण घोषित किए गये और पता चला कि, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे चुनाव हार चुके हैं। चूकीं, भारत और चीन के बीच का तनाव लगातार बना रहता है, लिहाजा श्रीलंका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और श्रीलंका चुनाव को कवर करने के लिए कई देशों के पत्रकार गये हुए थे। चुनाव हारने के 2 महीने के बाद महिन्द्रा राजपक्षे ने एक चीनी अखबार साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा...'मैं यह चुनाव हारा नहीं हूं, मुझे ये चुनाव रॉ ने हराया है'।.... इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और महिन्द्रा राजपक्षे इस वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस भारत के खिलाफ राजपक्षे ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया था, वही भारत आज भी श्रीलंका को थामे हुआ है।

India is helping financially to save Sri Lanka, which has been trapped in China's debt trap, whereas, the current Prime Minister of this Sri Lanka had once spewed venom against India and favored China.