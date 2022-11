भरोसे के लायक नहीं है चीन! भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में लैंडिंग डॉक, गश्त के लिए स्पीड बोट तैनात किए

International

oi-Artesh Kumar

भारतीय सेना (Indian Army) ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso Lake in Eastern Ladakh ) के आसपास गश्त (patrolling) के लिए नए लैंडिंग डॉक ( Landing Docks) और अपग्रेड स्पीड बोट्स (Speed Boats) तैनात कर दिए हैं जो 14,000 फीट के करीब स्थित झील पर चीनी तैनाती से मेल खाते हैं। बता दें कि, पूर्वी लद्दाख में 2020 के गतिरोध के बाद से भारत ने कमियों को दूर करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए यह कम उठाए है। भारत चाहता है कि एलएसी पर शांति रहे लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह सीमा के आसपास बुनियादी ढ़ांचे को बढ़ा रहा है। इसको देखते हुए भारत ने भी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है।



English summary

The Army has deployed new landing docks and speed boats for patrolling on the Pangong Tso Lake in Eastern Ladakh matching the Chinese deployments on the lake located close to 14,000 feet.