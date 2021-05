भारत में क्यों कहर बरपा रही है कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कहीं ये 5 चूक तो जिम्मेदार नहीं?

International

नई दिल्ली, मई 12: कोरोना वायरस के दूसरे लहर ने भारत को परेशान कर रखा है और हर दिन सैकड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। ऐसे में दुनियाभर में भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। दुनिया के 40 से ज्यादा देश भारत की मदद जरूर कर रहे हैं लेकिन भारत का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है। तुर्रा ये कि अभी भी सरकारें अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रही हैं। सांस की एक एक कतरे के लोग लोग छपछटा रहे हैं और ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर की व्यवस्था करना ऐसा है मानो आदमी जंग पर निकला हो। मजबूत शासन देने का वादा करने वाली सरकारों के रहते हुए मैनेजमेंट सिस्टम इस कदर ध्वस्त हुआ है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं वो 5 बड़ी गलतियां, जिनकी वजह से भारत की स्थिति विकराल हुई है।

अमेरिका के सबसे बड़े महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने बताया, भारत में क्यों बेकाबू हुआ वायरस

