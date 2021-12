2021 में चीन से व्यापार रिकॉर्ड 100 अरब डॉलर पार, लद्दाख विवाद के बीच क्या है मोदी सरकार की पॉलिसी?

International

Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/बीजिंग, दिसंबर 27: भारत और चीन ने इस साल एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया जब भारत और चीन, दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार ने 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। इतनी बड़ी व्यापारिक सफलता हासिल करने के बाद भी दोनों ही देशों की राजधानी में कोई व्यापारिक धूमधाम का आयोजन नहीं हुआ और ना ही दोनों ही देशों के बीच कोई जश्न मनाया गया और इसका कारण साफ है, दोनों एशियाई दिग्गज अपने संबंधों में बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन, सवाल ये है, कि आखिर चीन को लेकर भारत सरकार की पॉलिसी आगे भी यही रहने वाली है और सरहद पर तनाव के बाद भी व्यापारिक स्तर पर दोनों ही देश ऐसे ही नये रिकॉर्ड कामय करते रहेंगे?

English summary

The bilateral trade between India and China has crossed a record $100 billion in 2021 amid the border dispute in Ladakh. In such a situation, the question is, is the policy of the Modi government different from the thinking of the people towards China?