भारत में छिपा है अवसरों का खजाना, कनाडा के बड़े इन्वेस्टमेंट फंड ने बनाया बड़ा प्लान

ओंटारियो शिक्षक पेंशन योजना (OTPP) हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा के बाद एशिया में धूम मचाए हुए है। पिछले हफ्ते, ओटीपीपी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो टेलर ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है और यहां की वर्तमान प्रशासन बिजनेस को आगे बढ़ाने की दिशा में सहायक है। उन्होंने द स्ट्रेट्स टाइम्स (सिंगापुर) के साथ एक साक्षात्कार भारत और ओटीपीपी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें लोगों से शेयर की।

The CAD242.5 billion (USD177.8 billion) pension fund is certainly walking the talk as it has opened a Mumbai office and plans to have a founding team of approximately 10 people by the end of this year.