पाकिस्तान में 'जंगल के राजा' की कोई कीमत नहीं, भैंस से भी सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं शेर

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 29 जुलाई: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में जंगल के राजा शेर की कीमत कौड़ियों की होकर रह गई है। खबर के मुताबिक, यहां शेर से भी महंगा भैंस बिकता है (in pakistan lions are cheaper than buffaloes)। आप जानकर शायद चौंक गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। बता दें कि, देश की कमरतोड़ महंगाई से परेशान हो चुकी है। डर है कि आने वाले दिनों में पड़ोसी देश की स्थिति श्रीलंका जैसी न हो जाए।

English summary

In Pakistan, the king of the jungle can be bought for cheaper than a buffalo, media reports said.The administration at the Lahore Safari Zoo, however, is willing to sell some of its African lions, who have been bred in captivity, at a meagre price of (Pakistani) Rs 150,000 per cat, Samaa TV reported.