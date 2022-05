छह दिनों में चुनाव की घोषणा करे सरकार, इमरान ने पीएम शहबाज को दी चेतावनी

International

इस्लामाबाद, 26 मई : पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने विरोध मार्च वापस ले लिया है। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर 6 दिनों में चुनाव की घोषणा नहीं की जाती है तो वे देश की जनता को इस्लामाबाद में इकट्ठा कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान चुनाव की मांग करते हुए अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद दाखिल हो चुके हैं।

Announce election in six days, or will return to Islamabad with the 'entire nation', former Pakistan Prime Minister and PTI Chairman Imran Khan warned the government as he addressed the protestors in Islamabad.