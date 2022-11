पाकिस्तान के नये आर्मी चीफ से भी टकराए इमरान खान, जिन्ना के संदेश के साथ भेजी नसीहत

सियासी हलकों में ऐसी अटकलों का जोर है कि इमरान खान ने नए बने हालात से समझौता कर लिया है। और अब नए सेना प्रमुख को शुभकामनाएं भेजा जाना भी इसी से जुड़ा मामला लगता है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने उम्मीद जताई है कि सेना का नया नेतृत्व देश और राज्य के बीच पिछले 8 महीनों में बने भरोसे की कमी को दूर करने के लिए काम करेगा। इमरान खान का यह बयान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा मंगलवार को जीएचक्यू में आयोजित एक समारोह में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने के एक दिन बाद आया है।

मोहम्मद अली जिन्ना का भी उद्धरण रखा

इमरान खान ने ट्विटर पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष और जनरल सैयद असीम मुनीर को नए सेनाध्यक्ष के रूप में बधाई दी। उन्होंने कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना के एक उद्धरण को जोड़ते हुए लिखा है, "यह मत भूलो कि सशस्त्र बल लोगों की सेवा के लिए हैं और आप राष्ट्रीय नीति बनाने में शामिल नहीं हैं; ये आपलोग हैं, जो नागरिक हैं, जो इन मुद्दों को तय करते हैं और यह आपका कर्तव्य है कि आप इन कार्यों को पूरा करें जो आपको सौंपे गए हैं।

Congratulations to Gen Sahir Shamshad Mirza as new CJCSC & Gen Syed Asim Munir as new COAS. We hope new mly ldrship will work to end prevailing trust deficit that has built up in last 8 months between the nation and the State. Strength of the State is derived from its people. pic.twitter.com/5k4fVA2UGb