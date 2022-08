ग्वादर बंदरगाह को बर्बादी से बचाना है तो भारत से सीखो, अडानी के मुंद्रा पोर्ट की पाकिस्तान में चर्चा क्यों?

International

इस्लामाबाद, अगस्त 25: जब चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने अपने बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट का निर्माण शुरू किया था, तो पाकिस्तान को उम्मीद थी, कि इस बंदरगाह के जरिए देश में व्यापार का विकास होगा और अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन बंदरगाह के निर्माण के बाद कई सालों के बाद भी व्यापारिक विकास तो काफी दूर की बात, अब ग्वादर बंदरगाह का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। पाकिस्तान के लिए ग्वादर बंदरगाह का बर्बाद होने गले में भारी पत्थर बांध देने जैसा इसलिए भी है, क्योंकि इसका निर्माण चीन के बीआरई इनिशिएटिव के तहत चायना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत हुआ है और ये चीन के समुद्री सिल्क रोड परियोजना के लिए भी एक लिंक हैं और चीन ने इसमें अरबों रुपये लगाए हैं, लिहाजा अगर ये बर्बाद होता है, तो इसे चीन अपने कब्जे में ले लेगा। लिहाजा, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में भारत के मुंद्रा पोर्ट की काफी चर्चा है और सलाह दी जा रही है, कि पाकिस्तान को भारत के मुंद्रा बंदरगाह से सीख लेनी चाहिए। ऐसे में आईये जानते हैं, कि आखिर मुंद्रा बंदरगाह कैसे भारत के लिए कामधेनु गाय की तरह बन गया है?

Adani's Mundra Port is being discussed a lot in Pakistan these days and experts say that if Gwadar Port is to be saved, then it should be learned from India. What is the specialty of Mundra Port... Let's understand.