'मैं झूठ बोलकर जीतने के बजाय हारना पसंद करूंगा', ऋषि सुनक ने ऐसा क्यों कहा?

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 11 अगस्त : ऋषि सुनक काफी समय से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में बने हुए हैं। हालांकि, वे अपने प्रतिद्वंदी विदेश मंत्री लिज ट्रस से पीछे चल रहे हैं। अब तक हुए दो जनमत सर्वेक्षणों में ट्रस ने सुनक पर बढ़त बना ली है। वहीं, ऋषि को पीएम की रेस में लिज ट्रस से आगे ले जाने के लिए लंदन के प्रवासी भारतीयों ने हवन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि, उन्हें लगता है कि ऋषि में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की काबलियत है, वे देश को आगे ले जा सकते हैं। वहीं ऋषि सुनक ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि, वे झूठ बोलकर जीतने के बजाय हारना पसंद करेंगे।

English summary

The issue has become the key dividing line between him and his rival, Foreign Secretary Liz Truss, who has pledged tax cuts which the former finance minister insists will benefit wealthier households rather than those who need it most.“I would rather lose than win on a false promise,” Sunak, 42, said.