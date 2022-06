नाक के अलावा शरीर के ‘पिछले हिस्से’ से भी सांस ले सकते हैं इंसान, वैज्ञानिकों का दावा, बच सकती है जान

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जून 21: वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि, अब नाक के अलावा शरीर के पिछले हिस्से से भी सांस लेना संभव है और बहुत जल्द ऐसा करने से इंसानों की जान भी बचाई जा सकती है। जर्नल क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इनसाइट्स में छपी एक नई रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, वैज्ञानिकों के एक समूह ने कछुओं के धीमे मेटोबोलिज्म के आधार पर सूअरों और चूहों पर कई प्रयोग किए हैं।

English summary

The scientists said that this experiment was done 'to prove, and show, that rats and pigs are capable of intestinal respiration under the right conditions.