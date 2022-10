पाकिस्तान में अस्पताल की छत पर मिले 500 शव! सभी का सीना खुला हुआ, आंतरिक अंग हैं गायब

International

पाकिस्तान (Pakistan) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पाकिस्तान के मुल्तान शहर के निश्तार अस्पताल (Nishtar Hospital) की छत पर काफी अधिक संख्या में लावारिस शव (dead bodies) पाया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में छपी खबरों के मुताबिक इनकी संख्या 500 से भी अधिक है। इन सभी शवों का सीना खुला हुआ है और शरीर के भीतर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों को निकाल लिया गया है। पाकिस्तान प्रशासन ने घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

Image- Twitter

छत पर खुली हालत में सड़ रहे थे शव

इससे पहले, निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें छत पर खुले में सड़ते हुए शवों को दिखाया गया है। इन क्षत-विक्षत शवों को ऊपरी मंजिल और लकड़ी की पुरानी खाट पर फेंक दिया गया था। निश्तार मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉ सज्जाद मसूद ने दिल दहला देने वाली घटना पर एक बयान जारी किया और दावा किया कि "खुले आसमान के नीचे" शव सड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Hundreds of bodies were recovered from #Punjab #Nishtar Hospital.

Reporters say many corpses have had their chests ripped open and their human organs removed. #pakistan pic.twitter.com/HEV7jHatjR