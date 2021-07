पृथ्वी की तरफ भीषण रफ्तार से आ रहा है कई ट्रकों से बड़ा 'आसमानी पत्थर', NASA सतर्क

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 19: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि काफी ज्यादा रफ्तार से एक ऐस्टरॉइड पृथ्वी की कक्षा की तरफ आ रहा है, जो करीब 220 मीटर चौड़ा है। नासा ने कहा है कि इस ऐस्टरॉइड का आकार लंदन के प्रसिद्ध लैंडमार्क बिग बेन के आकार से दोगुना है। नासा ने कहा है कि वो इस ऐस्टरॉइड पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और ऐस्टरॉइड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

English summary

asteroid is coming towards Earth's orbit at a very high speed, which is about 220 meters wide and its speed is about 8 meters per second.