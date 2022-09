36 वर्षों में कितनी बदल चुकी है पृथ्वी ? इस Google Earth video में सब दिखता है

International

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 सितंबर: पृथ्वी पर लगातार बदलाव हो रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन, यदि इस बदलाव को कुछ मिनट के वीडियो में देखने का मौका मिल जाए तो वह अनुभव कल्पना से भी बेहतर हो सकता है। गूगल अर्थ का पृथ्वी पर 1984 से हुए बदलावों का एक ऐसा ही वीडियो है, जिसमें इस ग्रह पर क्रांतिकारी परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि 36 साल पहले कोई स्थान कैसा दिखता था और अब वह बदलकर कैसा हो चुका है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों और फिल्मकारों की पूरी टीम ने लगातार कड़ी मेहनत की है और तब जाकर दुनिया को धरती के परिवर्तन को दिखा पाने में सफल हो रहे हैं।

A Google Earth video of the changes that took place on Earth in 36 years gives a glimpse of the change from 1984 to 2020