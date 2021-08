तालिबान के पास कितनी है संपत्ति और कहां से आता है संगठन चलाने के लिए 'अथाह' पैसा? जानिए बजट

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 14: अफगानिस्तान में तालिबान काफी तेजी से पांव पसार रहा है और माना जा रहा है कि अगले तीन महीनों के अंदर तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा हो जाएगा। तालिबान ने 12 प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और देश के कई प्रांतों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया है। लेकिन, 2021 का तालिबान 1990 के दशक के अंत के तालिबान से काफी अलग दिख रहा है। तालिबान की तरफ से जो वीडियो जारी किया जाता है और अलग अलग मीडिया स्रोतों के हवाले से तालिबान को लेकर जो वीडियो फूटेज मिलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि तालिबानी नेताओं की भेषभूषा और कार्य करने की शैली में भी परिवर्तन हुआ है।

अमेरिका को 'हराने' से लेकर अफगानिस्तान 'जीत' तक...जानिए तालिबान के प्रमुख नेता कौन-कौन हैं?

English summary

How much wealth does the Taliban have and from where does the Taliban have so much money? Know everything