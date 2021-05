रूस में खोजा गया हिटलर का यातना कैंप, 500 महिलाओं और बच्चों के बॉडी मिले, खुफिया दस्तावेज में क्रूरता की कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 29: रूस में हिटलर का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप का पता चला है, जहां से 500 महिलाओं और बच्चों के डेड बॉडी मिले हैं। जमीन की खुदाई के वक्त हिटलर के यातना शिविर का खुलासा हुआ है। हिटलर की मौत के 80 साल बीतने के बाद भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उसके यातना गृह मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हिटलर ने लोगों पर किस हद तक क्रूरता की होगी। हिटलर ने बच्चों को बख्शता था और ना ही महिलाओं पर रहम खाता था। उसके सामने जो भी आता था, उसे वो यातना देते-देते मौत के घाट उतार देता था। रूस के कंसट्रेशन कैंप से अभी तक 500 महिलाओं और बच्चों के शव बरामद किए गये हैं, जिनके ऊपर जख्म के गहरे निशान मिले हैं।

पाकिस्तान के 'एजेंट' UN महासभा अध्यक्ष को भारत ने लगाई फटकार, पद की गरिमा बनाई रखने को कहा

English summary

Hitler's concentration camp has been discovered in Russia based on intelligence documents. So far, the bodies of 500 women and children have been found from the burial ground.