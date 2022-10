विश्व के 4 देशों के मुखिया हिन्दू हैं, जिनकी Ability का दुनिया मानती है लोहा

International

भारत,नेपाल मॉरिशस के अलावा अब ब्रिटेन भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जहां देश के नेतृत्व का बागडोर किसी हिंदू राजनेता के हाथ में है। इन सभी नेताओं पर देश की जनता और पार्टी भरोसा करती है और पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आईए एक-एक करके इन सभी राजनेताओं के बारे में जानते हैं-

Apart from India, Nepal Mauritius in the world, now Britain has also joined the list where the reins of the country's leadership are in the hands of a Hindu politician. The people and the party trust all these leaders. These are all Hindu politicians, who are known for their best politics all over the world. Let us know about them one by one-