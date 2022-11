हैकर्स ने इस देश के पूरे सर्वर पर किया हैक, 11 दिनों से काम नहीं कर पा रही है सरकार, रखी थी भारी डिमांड

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Vanuatu: धीरे-धीरे पूरी दुनिया इंटरनेट पर निर्भर होती जा रही है और सरकारें अपना सारा काम काज ऑनलाइन करने लगी हैं। दुनियाभर की सरकारें अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कर रही हैं और बेशक कामों के ऑनलाइन होन से हमारी दुनिया काफी तेज हो गई है और जिन कामों में पहले कई-कई दिन लगते थे, वो अब मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन, इंटरनेट के साइड इफेक्ट्स भी हैं और हैकर्स की वजह से पैसिफिक आइलैंड की सरकार 11 दिनों से अपने काम नहीं कर पा रही है।

भीषण आर्थिक मंदी में फंसा ब्रिटेन, 8 सालों की फैमिली इनकम ग्रोथ का सफाया, स्थिति देख डरी दुनिया

English summary

All operations of the South Pacific Ocean nation Vanuatu government have come to a standstill and it has been learned that the hackers had placed a huge demand.