भीषण गर्मी से उबल रहा ब्रिटेन और फ्रांस, सूखने की कगार पर थेम्स नदी! जंगल की आग ने ढाया कहर, चेतावनी जारी

International

लंदन/पेरिस, 11 अगस्त: दक्षिणी फ्रांस में विनाशकारी जंगल की आग के बीच इंग्लैंड में 'हीटवेव' की चेतावनी आई है। ब्रिटेन वैसे भी घोर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वहां हीटवेव की चेतावनी लोगों के लिए किसी गंभीर सजा से कम नहीं है। खबर के मुताबिक, इंगलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में गुरुवार से चार दिवसीय अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी कर दिया गया है। क्योंकि देश में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक लू (हीटवेव) के कारण जल आपूर्ति और परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है।

English summary

A four-day "extreme heat" warning came into force across England, Wales, and parts of Northern Ireland and Scotland on Thursday as temperatures are expected to breach 35 degree Celsius. The heatwave is likely to affect water supplies and transport services, the weather office said.