भारत समेत ये देश बढ़ा रहे हैं अपने परमाणु हथियार... थिंक टैंक का खुलासा

स्टॉकहोम, 13 जून : रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया में तेजी से बदलाव आया है। विश्व में हथियारों की होड़ बढ़ी है जिससे भारत और उसके पड़ोसी मुल्‍क भी अछूते नहीं हैं। स्‍टाकहोम के रक्षा थिंक टैंक सिपरी (SIPRI) ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्‍तान दोनों देश अपने परमाणु हथियार के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है।

दुनिया में परमाणु युद्ध का बढ़ सकता है खतरा

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने अब दुनिया में तनाव और डर को और भी अधिक बढ़ा दिया है। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि, 35 साल के बाद अब एक फिर से आने वाले दशकों में दुनिया में परमाणु हथियार रखने की होड़ मच जाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुमानों के मुताबिक, नौ परमाणु शक्तियां, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास 2022 की शुरुआत में 12,705 परमाणु हथियार थे। जानकारी के मुताबिक, 2021 की शुरुआत में 12,705 में से 375 हथियार कम थे।

शक्तिशाली देश बढ़ा रहे हैं परमाणु हथियार

यह संख्या 1986 में 70,000 से अधिक के उच्च स्तर से कम हो गई क्योंकि अमेरिका और रूस ने शीत युद्ध के दौरान निर्मित अपने विशाल शस्त्रागार को धीरे-धीरे कम कर दिया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए एसआईपीआरआई के शोधकर्ताओं ने कहा कि परमाणु वृद्धि का जोखिम अब चरम पर है।

परमाणु हथियारों की संख्या में होगा इजाफा

रिपोर्ट के सह लेखकों में से एक मैट कोर्डा ने एएफपी को बताया कि, जल्द ही हम उस बिंदु पर पहुंचने जा रहे हैं जहां शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार, दुनिया में परमाणु हथियारों की वैश्विक संख्या पहली बार बढ़नी शुरू हो सकती है। SIPRI के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम के निदेशक विल्फ्रेड वान ने थिंक-टैंक की 2022 ईयरबुक में कहा, "सभी परमाणु संपन्न देश अपने शस्त्रागार को बढ़ा रहे हैं या उन्हें विकसित कर रहे हैं । एसआईपीआरआई के शोधकर्ताओं ने कहा, निरस्त्रीकरण का यह युग समाप्त होता दिख रहा है और शीत युद्ध के बाद की अवधि में परमाणु वृद्धि का जोखिम अब अपने उच्चतम बिंदु पर है।

अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90 प्रतिशत हथियार

300 से अधिक नए मिसाइलों के साथ चीन के शस्त्रागार के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, SIPRI ने आगे कहा कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया के 90 प्रतिशत से अधिक हथियार हैं। यूक्रेन पर अपने हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। एसआईपीआरआई के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के 2021 की शुरुआत में लागू होने और यूएस-रूसी "न्यू स्टार्ट" संधि के पांच साल के विस्तार के बावजूद, कुछ समय से स्थिति बिगड़ रही है। अन्य बातों के अलावा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेजी से उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास ने चिंता बढ़ा दी है।

रूस परमाणु संपन्न देश

रिपोर्ट के अनुसार, रूस सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बना हुआ है, जिसके पास 2022 की शुरुआत में 5,977 हथियार हैं, जो एक साल पहले की तुलना में 280 कम है। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5,428 हथियार हैं, जो पिछले साल की तुलना में 120 कम हैं, लेकिन रूस की तुलना में 1,750 पर इसकी तैनाती अधिक है। कुल संख्या के मामले में, चीन 350 के साथ तीसरे स्थान पर आता है, उसके बाद फ्रांस 290 के साथ दूसरे, ब्रिटेन 225 के साथ तीसरे, पाकिस्तान 165 के साथ चौथे भारत 160 के साथ पांचवेऔर इज़राइल 90 के साथ छठवें स्थान पर आता है। इज़राइल ही इन परमाणु संपन्न देशों में से एक है जो आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने की बात स्वीकार नहीं करता है।

जानें उत्तर कोरिया का हाल

उत्तर कोरिया के लिए, SIPRI ने पहली बार कहा कि किम जोंग-उन के कम्युनिस्ट शासन के पास अब 20 परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना जाता है कि प्योंगयांग के पास लगभग 50 परमाणु हथियार उत्पादन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। 2022 की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच परमाणु-सशस्त्र स्थायी सदस्यों - ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने एक बयान जारी किया कि "परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए।

चीन अपने परमाणु हथियार शस्त्रागार के पर्याप्त विस्तार के बीच में है, जो उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि इसमें 300 से अधिक नए मिसाइलों का निर्माण शामिल है। पेंटागन के अनुसार, बीजिंग के पास 2027 तक 700 हथियार हो सकते हैं। वहीं, ब्रिटेन ने पिछले साल कहा था कि वह अपने कुल हथियार भंडार की सीमा बढ़ा देगा, और अब सार्वजनिक रूप से देश के परिचालन परमाणु हथियारों के आंकड़ों का खुलासा नहीं करेगा।

English summary

The number of nuclear weapons in the world is set to rise in the coming decade after 35 years of decline as global tensions flare amid Russia's war in Ukraine, researchers said Monday.