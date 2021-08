अफगान सीमा पर मौजूद भारत का वो सीक्रेट सैन्य अड्डा, जो हजारों भारतीयों के लिए बना वरदान, तालिबान से बचाया

International

नई दिल्ली/दुशांबे, अगस्त 24: तालिबान शासन स्थापित होते ही भारत सरकार लगातार अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ऐसे वक्त में भारत का वो सीक्रेट हवाई अड्डा भारतीयों के लिए वरदान की तरफ सामने आया है, जो सालों से मौजूद है, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स के लिए गुप्त ठिकाना है। विदेशी जमीन पर स्थापित भारत का ये सीक्रेट हवाई अड्डा आज सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि कई दुसरे देशों के नागरिकों की भी जान बचा रहा है। कहां है भारत का यह सीक्रेट हवाई अड्डा और कैसे ये भारतीयों के लिए वरदान बन गया है, आईये जानते हैं।

In the midst of the Afghan crisis, suddenly the whole world has come to know that India has a military base very close to the border of Afghanistan, which has become a boon for Indians.