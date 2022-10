इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं जियोर्जिया मेलोनी, तानाशाह मुसोलिनी की कट्टर समर्थक हैं नई PM!

International

जियोर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ने इटली के प्रधानमंत्री (Italy New Prime Minister) के रूप में शपथ ली। मेलोनी को इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला ने रोम के क्विरिनाले पैलेस में आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई। जियोर्जिया मेलोनी के साथ 24 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें छह महिला मंत्री शामिल हैं। मेलोनी एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व करती हैं जिन्होंने एलजीबीटीक्यू और गर्भपात अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव दिया है।

English summary

Giorgia Meloni, the hard-right leader who was sworn in as Italy’s first female prime minister on Saturday, won the election on a campaign built around a promise to block migrant ships and support for traditional “family values” and anti-LGBTQ themes.