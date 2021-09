जर्मनी में क्रिसमस तक होगा चांसलर के नाम का ऐलान, राजदूत ने कहा, भारत के बिना वैश्विक मसलों का हल नहीं

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 27: आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को जर्मनी का साथ मिल गया है। जर्मनी ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है और भारत के बिना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतना नामुमकिन है। भारत में जर्मनी के दूत वाल्टर जे लिंडनर ने आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी भारत का साथ देने का ऐलान किया है।

English summary

Germany's ambassador to India has given a big statement about India. He said that India's concern is understandable after the Taliban government comes.