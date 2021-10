सूरज में उठे सुनामी का आज भी धरती पर पड़ेगा असर, आसमान में दिख सकता है दिवाली जैसा नजारा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 31: धरती पर जीवन की रक्षा करने वाले हमारे सूरज में इस हफ्ते गुरुवार को तूफान भड़क उठा है और सूरज के अंदर इस तूफान ने सुनामी का रूप अख्तियार कर लिया है, जिसका असर आज हमारी पृथ्वी पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि, सूरज पर उठे भीषण तूफान की वजह से एक कई टन का विशाल भड़कता हुआ आग का गोला सूरज से बाहर निकल गया है और ये आग का गोला पृथ्वी की तरफ धकेल दिया गया है, जिसके आज रात तक पृथ्वी की कक्षा में आने की आशंका जताई जा रही है।

English summary

There is a huge storm in the sun, the effect of which can be seen on Earth even today.