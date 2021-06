गौतम अडानी बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति, 2021 में एलन मस्क को छोड़ा पीछे

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 1: भारतीय उद्योगपति कमाई के मामले में नये रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति बन गये हैं और वो काफी तेजी से नंबर वन की रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कमाई के मामले में विश्व के कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, एशिया में गौतम अडानी से कमाई के मामले में गुजरात के ही रहने वाले मुकेश अंबानी आगे चल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में गौतम अडानी ने विश्व के दूसरे सबसे अमीर एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है।

English summary

Gautam Adani has become the second richest industrialist in Asia, leaving behind the sugar industrialist. Only Mukesh Ambani is ahead of him in Asia.