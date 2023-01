'कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत ने उदाहरण पेश किया', गेट्स फाउंडेशन ने की मोदी सरकार की तारीफ

भारत में कोविड वैक्सीन के 2 अरब से ज्यादा टीके लोगों को दिए गये हैं, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ की गई है।

India Covid Fight: कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बिल गेट्स फाउंडेशन ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन ने कहा है, कि कोविड संकट के खिलाफ भारत की लड़ाई ने एक सकारात्मक वैश्विक उदाहरण पेश किया है। गेट्स फाउंडेशन ने कहा है, कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई दूसरों के लिए एक मॉडल हो सकता है, कि भारत ने इतने बड़े पैमाने पर टीकों के निर्माण और वितरण को कैसे संबोधित किया।

Gates Foundation has praised India in the fight against Kovid and said that India has set an example.