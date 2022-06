G-7 नेताओं ने उड़ाया पुतिन का मजाक, शर्टलेस तस्वीर पर ब्रिटेन के PM ने कहा, 'हम भी कपड़े उतार दें'

International

oi-Artesh Kumar

बर्लिन, 27 जून : एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग और दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनकी चर्चा आजकल सभी जगहों पर हो रही है। पुतिन दुनिया भर के नेताओं के लिए 'हॉट टॉपिक' बने हुए है। खबर के मुताबिक, जर्मनी में जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन के पहले दिन रविवार को G-7 के नेताओं ने यूक्रेन और रूस के बीच भयानक जंग, यूक्रेन की स्थिति और हमले के बाद से होने वाले प्रभाव पर चर्चा की। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक फोटो की भी चर्चा हुई। पुतिन की एक पुरानी शर्टलेस तस्वीर (G7 Leader Mock Putin) को लेकर जी-7 के नेताओं ने उनका जमकर मजाक उड़ाया।

English summary

The leaders of the Group of Seven on Sunday (local time) mocked Russian President Vladimir Putin over his shirtless, bare-chested horse-riding picture.British Prime Minister Boris Johnson and his Canadian counterpart Justin Trudeau could be heard on a video joking about their impending photoshoot, reported The Hill.