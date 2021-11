बार बार लॉकडाउन...उड़ाने बंद...लगातार प्रतिबंध... कोरोना वायरस ने चीन के बाजारों का किया बुरा हाल

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 13: कोविड-19 महामारी पर चीन लगातार कड़े प्रतिबंधों के जरिए लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीन कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ महीनों में पता चला है कि, पूरे चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है, जिसकी वजह से चीन में बार बार लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है।

Elon Musk का एक ट्वीट और टेस्ला के 157 अरब डॉलर डूबे, ट्वीटर पोल के बाद बेचे इतने अरब के शेयर्स

English summary

The corona virus has made a bad situation in China's markets. Due to repeated lockdowns and restrictions, the situation in the country has become very bad.