यूक्रेन युद्ध में पलटा फ्रांस? राष्ट्रपति ने कहा, शांति के लिए हो रूसियों का सम्मान, अमेरिका को बड़ा झटका

पेरिस/वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 08: यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि, दुनिया में शांति के लिए रूसियों का सम्मान होना चाहिए। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, कि क्या यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस ने यू-टर्न ले लिया है? क्या फ्रांस ने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के बीच झटका देने का मन बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, कि क्या रूस को लेकर नाटो देशों में दरार पड़ रही है?

