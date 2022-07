जापान के वार पर रूस का पलटवार, पुतिन के सलाहकार बोले, $400 डॉलर होगा पेट्रोल का दाम

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 5 जुलाई: रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव (former president of russia dmitry medvedev) ने कहा कि जापान द्वारा रूसी तेल की कीमत को मौजूदा दाम से लगभग आधा करने के एक कथित प्रस्ताव से बाजार में तेल काफी कम हो जाएगा और कीमतें 300-400 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ सकती हैं। बता दें कि, अमेरिका समेत 7 जी शक्तियों ने रूस पर लगाम लगाने के लिए तेल के दामों पर नकेल कसने जा रही है। इसको लेकर कई लोगों का कहना है कि, रूस ने अगर तेल का उत्पादन कम कर दिया तो दुनिया में हहाकार मच जाएगा।

English summary

G7 leaders agreed last week to explore feasibility of introducing temporary import price caps on Russian fossil fuels, including oil, in an attempt to limit Russian resources to finance its military campaign in Ukraine.