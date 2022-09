गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका पहुंचे, भारी प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भाग गए थे पूर्व राष्ट्रपति

International

कोलंबो, 3 सितंबर : श्रीलंका के अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया (Gotabaya Rajapaksa returned to the sri lanka) राजपक्षे शुक्रवार को कोलंबों पहुंचे। राजपक्षे को एयरपोर्ट पर मंत्रियों और राजनेताओं ने स्वागत किया। जुलाई में वह आर्थिक संकट की वजह से लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए देश छोड़कर भाग गए थे। 73 वर्षीय नेता गोटाबाया बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए श्रीलंका लौटे हैं।

Sri Lanka's deposed former president Gotabaya Rajapaksa returned to the country Friday, an airport official said, seven weeks after he fled amid the island's worst-ever economic crisis.