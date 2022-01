पाकिस्तान में भी बनाई गई 'आम आदमी पार्टी', क्या केजरीवाल की तरह जलवा दिखा पाएंगे साद खट्टक?

International

इस्लामाबाद, जनवरी 19: हिंदुस्तान की सियासत में किसी जादूगर की तरह कुछ महीनों में ही शीर्ष पर छा जाने वाले अरविंद केजरीवाल के नक्शेकदन पर चलते हुए पाकिस्तान में भी 'आम आदमी पार्टी' की स्थापना की गई है। हालांकि, पाकिस्तान की आम आदमी पार्टी में पार्टी की जगह मूवमेंट लगाया गया है, यानि 'आम आदमी मूवमेंट' और इस पार्टी ने भी पाकिस्तान की सियासत को बदल देने का दावा किया है, ठीक वैसा ही दावा, जैसा दावा अरविंद केजरीवाल अब भी कई बार करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है, कि केजरीवाल को तो भारत में कामयाबी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान की 'आम आदमी मूवमेंट' को जनता का समर्थन मिल पाएगा?

Following in the footsteps of Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party has also been established in Pakistan, will Saad Khattak be able to succeed on Kejriwal's side?