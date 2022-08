इमरान खान के खिलाफ आतंकवादी धाराओं में मुदकमा दर्ज, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू, आर्मी का खौफनाक बदला!

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अगस्त 21: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की सरकार ने खौफनाक राजनीतिक बदला लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आतंकवादी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान को लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए इन एंटी-टेरेरिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि इमरान खान के खिलाफ ये एक्शन पाकिस्तानी सेना के इशारे पर लिया गया है।

सारी हदें पार कर इमरान से बदला ले रहे शहबाज शरीफ, भाषण के LIVE प्रसारण पर रोक, गिरफ्तारी जल्द

English summary

A case has been registered against the former Prime Minister of Pakistan Imran Khan under the Anti-Terrorism Act and the process of arrest has started.