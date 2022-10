'रुपया कमजोर नहीं, डॉलर हो रहा है मजबूत...', जानिए क्यों एकदम सही है निर्मला सीतारमण का ये कहना

International

Nirmala Sitharaman Indian Rupee vs Dollar: भारतीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में विवादास्पद टिप्पणी की थी, कि भारतीय रुपया कमजोर नहीं हुआ है, असल में यह अमेरिकी डॉलर है जो मजबूत हुआ है। भारतीय वित्तमंत्री के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया गया और मीम्स बनाए गये। सीतारमण ने शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, कि "भारतीय रुपये ने कई अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।" उन्होंने कहा कि, "भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए काम किया है और रुपया फिर से अपने स्तर पर पहुंच जाएगा।" सोशल मीडिया पर वित्तमंत्री का ये बयान सुर्खियों में रहा और उनकी जमकर आलोचना की गई, लेकिन आंकड़े बताते हैं, कि वित्तमंत्री ने जो कहा है, वो बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि साल 2022 में अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत ही हुआ है।

