थाईलैंड के नाइट क्लब में भीषण आग, 13 की मौत, 40 घायल

बैंकॉक 5 अगस्त : थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के दक्षिण-पूर्व में चोनबुरी प्रांत के एक नाइट क्लब में शुक्रवार को आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की सूची में कोई विदेशी नागरिक शामिल नहीं है। हालांकि, Bangkok Post के मुताबिक दो विदेशी नागरिक इस हादसे में घायल हुए हैं। (fire broke out at a nightclub in Chonburi province Thailand)

English summary

At least 13 people have died and over 40 have been injured as a result of a heavy fire at a pub in the eastern Thai province of Chonburi.The incident took place at the Mountain B Pub in the Sattahip district, the Bangkok Post reported.