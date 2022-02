हंसते हुए 30 महिलाओं के साथ सोने की कबूली थी बात, अब फेसबुक ने बनाया सबसे बड़ा अधिकारी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, फरवरी 19: ब्रिटेन के पूर्व उप- प्रधानमंत्री निक क्लेग फेसबुक के नये बॉस बनाए गये हैं और फेसबुक में अब निक क्लेग का पद फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के बराबर हो गई है। लेकिन, फेसबुक के इस फैसले के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि, निक क्लेग की जिंदगी विवादों से भरी रही ही है और उन्होंने एक नहीं, बल्कि कई महिलाओं के साथ अपने संबंध का खुलासा किया था।

संभोग के लिए व्याकुल हुआ नर व्हेल, साथी की तलाश में चलता रहा 49 दिन, तय किया 6000KM का सफर

English summary

Facebook has named Nick Clegg as the new top official, who has admitted that he has slept with 30 women.