6 घंटे फेसबुक रहा डाउन, इतने अरब डॉलर गंवाकर अमीरों की लिस्ट में फिसल गये मार्क जुकरबर्ग

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 05: सोमवार को करीब 6 घंटे तक फेसबुर और वाट्सएप का सर्वर पूरी दुनिया में डाउन रहा और इस दौरान पूरी दुनिया के लोग काफी परेशान रहे। फेसबुक के अलावीा इसके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इसके फोटो-शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम भी छह घंटे से अधिक समय के बाद डाउन रहा और करीब 6 घंटे बाद फिर से सर्वर बहाल हो गया। लेकिन, इन 6 घंटे में सिर्फ दुनिया के लोग परेशान ही नहीं हुए...बल्कि, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अरबों डॉलर गंवाकर अमीरों की लिस्ट में नीचे खिसक आए।

English summary

Facebook founder Mark Zuckerberg has lost billions of dollars due to Facebook being down for 6 hours and he has slipped in the list of rich.