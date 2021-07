कहीं बाढ़ से बर्बादी, कहीं गर्मी से हाहाकार, वैज्ञानिकों ने कहा...आएगी तबाही, दुनिया में अब कोई सुरक्षित नहीं

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 18: यूरोप के कुछ सबसे अमीर देश इस हफ्ते अस्त-व्यस्त हो गए। जर्मनी और बेल्जियम में पिछले सौ सालों में ऐसा संकट नहीं आया है, जैसा पिछले एक हफ्ते में आया है। दर्जनों नदियां ओवरफ्लो हैं और शहरों में कई फीट पानी भरा हुआ है। जर्मनी की बड़ी आबादी खतरे में है और हजारों लोग लापता हैं। यूरोपीय देशों में विनाश की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्नाटे में ला दिया है। तो दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा में इस बार जितनी गर्मी पड़ रही है, उतनी गर्मी आजतक नहीं पड़ी है। अमेरिका और कनाडा में भीषण गर्मी और लू की वजह से सैकड़ों लोग मारे गये हैं। कनाडा में कई समुद्री तटों पर पानी इतना गर्म हो गया कि लाखों समुद्री जानवरों की उबलने से मौत हो गई। इन घटनाओं पर आप आश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं पूरी तरह से सच हैं, लिहाजा वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि प्रकृति के साथ इंसानों ने जो किया है, उससे अब हर कोई खतरे में आ गया है।

चीन ने बढ़ाई टेंशन, बना डाला शार्क जैसे दिखने वाला रोबोट, चुपके से जहाजों को कर सकता है तबाह

English summary

Devastating floods in European countries and historic heat wave in America-Canada have shown that humans on Earth are in danger and no one is safe anymore.