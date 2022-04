मुसीबत में फंसे यूरोपीय देश, सऊदी अरब-UAE नहीं दे रहे बाइडेन को भाव, अब क्या करेगा अमेरिका?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 11: यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक संतुलन को उलट-पुलट कर रख दिया है और रूस पर प्रतिबंधों का अत्यधिक असर हो, इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार हाथ-पैर मारने में लगे हुए हैं। खासकर जर्मनी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान महसूस किया है, कि उन्होंने रूसी ऊर्जा पर इतना निर्भर होकर एक गंभीर गलती की है। लिहाजा, अब यूरोपीय देश, खाड़ी देशों की तरफ रूख कर रहे हैं। लेकिन, सऊदी अरब और यूएई उन्हें भाव नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या रूस को पाबंदियों से फर्क पड़ेगा?

European countries are scrambling for oil and gas supplies from Saudi Arabia and the UAE, but they are not getting any value.