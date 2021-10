काबुल के होटलों में रहने वाले नागरिकों के लिए आपातकालीन चेतावनी, यूएस-ब्रिटेन ने फौरन खाली करने को कहा

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 11: संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को अपने नागरिकों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में होटलों से दूर रहने की चेतावनी दी है, विशेष रूप से प्रसिद्ध सेरेना होटल से फौरन दूर चले जाने की 'आपातकालीन' चेतावनी जारी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी काबुल में बहुत बड़ा हमला होने का अलर्ट आया है, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अलग अलग होटलों में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन होटल खाली करने और होटल परिसर से दूर रहने की चेतावनी जारी की है।

English summary

The United States and Britain have issued warnings to people living in Afghanistan. The UK and the US have asked their citizens to stay away from hotels in the capital, Kabul.