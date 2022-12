एलन मस्क आज ट्विटर के CEO से दे सकते हैं इस्तीफा? यूजर्स से पूछा- क्या मुझे ये पद छोड़ना चाहिए, वोट करें

Pallavi Kumari

Elon Musk Twitter CEO News: माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एलन मस्क ने एक नया पोल शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ट्विटर यूजर से पूछा है कि ''क्या उन्हें ट्विटर का प्रमुख पद छोड़ देना चाहिए'' । पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पर नीतिगत बदलावों के एलन मस्क ने ट्विटर यूजर को ये फैसला करने को कहा है। एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स से यह तय करने के लिए कहा है कि उन्हें सीईओ के रूप में पद छोड़ना चाहिए या नहीं? एलन मस्क ने साथ में यह भी वादा किया कि इस पोल का रिजल्ट जो भी होगा, वह उसको मानेंगे और वैसा ही करेंगे। एलन मस्क ने ट्वीट में पूछा, "क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं इस पोल के नतीजों का पालन करूंगा।"

बता दें कि भारत के समयानुसार लगभग शाम साढ़े चार बजे तक या 3 बजे पीएसटी खुला रहता है, इसलिए इस पोल के नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे। ट्विटर सीईओ के रूप में एलन मस्क के कुछ महीने उथल-पुथल वाले रहे हैं।

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

अपने एक अन्य ट्वीट में एलन मस्क ने कहा, 'जैसा कि कहा जाता है, सावधान रहें क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आपको इसके जरिए मिल सकता है।' एलम मस्क ने ये दोनों ट्वीट सोमवार (19 दिसंबर) की सुबह की है।

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

ट्विटर के हजारों कर्मचारियों की छंटनी, बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलावों को लागू करना, जैसे कि ट्विटर ब्लू प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान का गलत रोलआउट और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित कई विवादास्पद व्यक्तियों का ट्विटर पर फिर से वापसी...ऐसे कई मामले हैं, जब एलन मस्क अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं।

