एलन मस्क ने अपनी गर्लफ्रेंड से फिर तोड़ा रिश्ता, अब तक कर चुके हैं 3 शादी और 8 बच्चे

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 14 मार्च: अरबपति एलन मस्क और म्यूजिशयन ग्रिम्स के घर दूसरा बच्चा आ चुका है। उन दोनों ने दिसंबर से ही अपनी बेटी के जन्म की बात सभी से छुपाकर रखी थी। लेकिन बाद में ग्रिम्स ने अपने बच्चे की बात दुनिया के सामने रखी। अब इस कपल से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एलन मस्क और म्यूजिशयन ग्रिम्स अपनी इन नवजात बेटी के जन्म के बाद अलग हो गई हैं। इसकी पुष्टि खुद ग्रिम्स ने की है।

English summary

Elon Musk and Grimes have broken up again after dating each other for more than 3 years