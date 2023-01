Republic Day: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी दिल्ली पहुंचे, गणतंत्र दिवस पर बने हैं चीफ गेस्ट

मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के साथ 120 सदस्यों का एक दल भी आया है जो कि 26 जनवरी के परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा।

Image: PTI

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी दिल्ली पहुंचे है। वे 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के साथ 120 सदस्यों का एक दल भी आया है जो कि 26 जनवरी के परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। अपनी यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे।

#WATCH | Egyptian President Abdel Fattah El –Sisi arrives in Delhi. He will attend the #RepublicDayParade as the Chief Guest.

During his visit, he will also meet President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and EAM Dr S Jaishankar. pic.twitter.com/hH1q4eHHga