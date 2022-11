इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके, अब तक 44 लोगों की मौत, 300 घायल, रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई तीव्रता

International

इंडोनेशिया (Indonesia) के मुख्य द्वीप जावा में आए विनाशकारी भूकंप में करीब 44 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 300 घायल बताए जा रहे हैं। एएफपी ने स्थानीय अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। इस प्राकृतिक आपदा के बाद राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं।

भूकंप से अफरा-तफरी का माहैल, 20 लोगों की मौत

इंडोनेशिया (Indonesia) की राजधानी जकार्ता (Jakarta) में सोमवार को भूकंप (Earthquake) का तेज झटका मह्सूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। खबर के मुताबिक कई सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद खबर आई की इस विनाशकारी भूकंप के झटके में 44 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए हैं।

लोग घरों से बाहर निकल आए

इंडोनेशिया के मौसम और जियोफिज़िक्स एजेंसी BMKG सरकारी रिपोर्ट के मुताहित वेस्ट जावा का सिआनजुर भूकंप का केंद्र रहा। इंडोनेशिया के मौसम और जियोफिज़िक्स एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर रही। भूकंप के कारण इमारतें हिलने लगीं, जिसके बाद लोग अपने-अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। इस दौरान लोगों ने कई सेकेंड तक सड़कों पर कंपन महसूस किए।

भूकंप से डरे लोग

एक प्रत्यक्षदर्शी मुचलिस ने बताया कि भूकंप के कारण एक जोरदार झटका लगा, जिसके बाद उनके ऑफिस की इमारत की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। जकार्ता में आए इस भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अचानक भूकंप आने से बिल्डिंग्स में हुई कंपन से कई ऑफिसों में फर्नीचर को हिलता देखा लोगों ने जल्द ही बिल्डिंग्स खाली कर दिया।

राहत-बचाव कार्य जारी

मुचलिस ने मेट्रो टीवी न्यूज चैनल को बताया, "मैं बहुत सदमे में था। मुझे चिंता थी कि एक और भूकंप आएगा।" वहीं, बीएमकेजी प्रमुख द्विकोरिता कर्णावती ने संसदीय भवन में संवाददाताओं से बात करते हुए लोगों को भूकंप के बाद के झटकों की स्थिति में घर से बाहर रहने की सलाह दी। इस प्राकृतिक आपदा के बाद राहत-बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं।

नुकसान का आकलन किया जा रहा है

दूसरी तरफ बीएमकेजी के सुको प्रायित्नो आदि (Suko Prayitno Adi) ने कहा कि अधिकारी भूकंप से हुए नुकसान की जांच कर रहे हैं। वहीं, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 दर्ज की। वहीं, दूसरी तरफ भूकंप के इस घटना में मरने वाले और घायल लोगों की संख्या में इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं।

18 नवंबर को इससे पहले भी आया था भूकंप

इससे पहले भी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18 नवंबर की शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप शाम 7 बजकर 7 मिनट (भारतीय समयानुसार) पर आया था। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने बताया था इंडोनेशिया के सुमात्रा के दक्षिण-पश्चिम में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की गहराई 10 किमी थी। उस भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली थी। लेकिन आज को जो भूकंप आया है जिसमें अब तक 44 लोग मारे गए हैं।

