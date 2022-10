Earth news:जिस ऐस्टरॉइड ने Dinosaurs को विलुप्त किया,उससे कैसे महीनों तक हिली थी धरती ? जानिए

International

6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से 10 किलोमीटर से भी विशाल ऐस्टरॉइड आकर टकराया था। यही ऐस्टरॉइड डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बना था। वैज्ञानिकों ने जो नए साक्ष्य जुटाए हैं, उससे मालूम होता है कि इस टकराव की वजह से पृथ्वी पर ऐसा भूकंप आया था जिससे यह कई हफ्तों से लेकर महीनों तक हिलती रही थी। शोध से पता चला है कि इस भयानक भूकंप की वजह जो एनर्जी रिलीज हुई थी वह अनुमानित तौर पर 1023 जूल तक हो सकती है। यह कितनी ज्यादा ऊर्जा थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे पैदा हुए भूकंप की तीव्रता 2004 में सुमात्रा में आए 9.1 की तीव्रता के भूकंप से भी 50,000 गुना ज्यादा थी।

English summary

Scientist got many more concrete information about the effect of the asteroid that destroyed the dinosaurs. Evidence is present in the sea, the earth was trembling for a few months