दुबई एक्सपो 2020: भारत ने दिखाई आध्यात्म के साथ अंतरिक्ष की झलक, UAE करेगा $75 अरब निवेश

दुबई, अक्टूबर 03: दुबई एक्सपो का रंगारंग आगाज हो चुका है और दुबई में भारत ने विश्व का सबसे बड़ा पैवेलियन बनाया है, जहां भारतीय संस्कृति की छटा उकेरी गई है। भारत के पवेलियन में भारत के उभरते क्षेत्रों, मंत्रालयों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि गुजरात सरकार के मॉडल भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। भारत के पवेलियन में भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय उद्योगों का भी मंचन किया जा रहा है।

India has shown a glimpse of space and technology along with spirituality at Dubai Expo-2020. At the same time, the UAE government has announced to invest $ 75 billion in India.