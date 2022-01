जब दुबई एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर आ गए भारत आ रहे दो विमान, जानिए कैसे टला बड़ा हादसा ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

दुबई, 14 जनवरी: दुबई एयरपोर्ट पर बीते रविवार को भारत आ रहे दो विमान आपस में टकराते-टकराते बचे। दोनों विमान एमिरेट्स एयर के थे और एक हैदराबाद आ रहा था और दूसरा बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था। समय रहते एक विमान के क्रू ने दूसरे को भी उसी रनवे पर तेजी से आते देख लिया और इतना बड़ा हादसा टल गया, जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। यूएई के सिविल एविएशन ने इस घटना की जांच शुरू करवा दी है और एमिरेट्स एयर भी आंतरिक जांच करवा रहा है।

English summary

Two planes coming to India came on the same runway at Dubai Airport, know how a big accident was averted?