oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 03 सितंबर: स्‍कूल बस और स्‍कूल वैन पर बच्‍चे को बिठाते समय तसल्‍ली से घर लौट आते हैं कि हमारा बच्‍चा सुरक्षित स्‍कूल पहुंच जाएगा और सही सलामत घर लौट कर आएगा। लेकिन एक स्‍कूल से दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हक्‍का बक्‍का हो गया है।

English summary

driver forgot to drop off the girl from the school bus, after hours when the gate was opened, she was like this