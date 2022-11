डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में फिर लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, बाइडेन के साथ 'रीमैच' खेलेंगे, दाखिल किए दस्तावेज

International

oi-Artesh Kumar

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद (2024 US presidential run) के लिए चुनाव लड़ेंगे। 76 वर्षीय ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। ट्रंप ने कहा, "अमेरिका को फिर से महान और गौरवशाली बनाने के लिए आज रात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा हूं।

English summary

Former United States President Donald Trump has announced that he will seek the Republic Party nomination to contest in the 2024 presidential election."In order to make America great and glorious again I am tonight announcing my candidacy for President of the United States," Trump said on Tuesday